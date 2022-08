Graslebener Firma bei Interschutz ausgezeichnet

Die Firma Sport-Thieme aus Grasleben hat bei der Interschutz in Hannover, einer Messe für Feuerwehren, eine Auszeichnung entgegengenommen, die an niedersächsische Firmen als „Partner der Feuerwehr“ vergeben werden. Sie unterstützen die Wehr in ihren Ortschaften, heißt es in der Mitteilung des Landkreises Helmstedt.

Finanzielle Mittel für neues Fahrzeug

Die Firma Sport-Thieme sei seit vielen Jahren Sponsor der Feuerwehr, heißt es. So habe sie unter anderem geholfen, Funkmeldeempfänger und Schutzausrüstung zu kaufen und sogar die finanziellen Mittel für einen Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr übernommen. Seit Jahren bestehe ein sehr gutes Miteinander zwischen Sport-Thieme und der Feuerwehr Grasleben.

Innenminister übergibt Auszeichnung

Heinz-Rudolf Thieme habe die Ehrung, übergeben von Innenminister Boris Pistorius, in Begleitung von Samtgemeindebürgermeister Gero Janze, Gemeindebrandmeister Maik Wermuth und Ortsbrandmeister Christoph Hasenfuß in Empfang genommen. nehmen.

red

