Dieb stiehlt teures E-Bike in Helmstedt – 3700 Euro Schaden

Helmstedt. In der Schöninger Straße ist es am Dienstagnachmittag zu dem Diebstahl gekommen. Unbekannte brachen das Panzerschloss auf und nahmen das Rad mit.

In Helmstedt ist es am Dienstag zu einem Fahrraddiebstahl gekommen.

Ein hochwertiges schwarzes Pedelec hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag in der Schöninger Straße gestohlen und der rechtmäßigen Eigentümerin damit einen Schaden von 3700 Euro zugefügt. Die Eigentümerin hatte am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ihr teures E-Bike der Marke Kettler mittels eines Panzerschlosses an einem Laternenpfahl vor einer Apotheke in der Schöninger Straße gesichert abgestellt, schreibt die Polizei. Als sie gegen 16.50 Uhr mit ihrem Fahrrad nach Hause fahren wollte, musste sie feststellen, dass unbekannte Täter das Schloss aufgebrochen und das Fahrrad mit Schloss gestohlen hatten.

Die Polizei hofft darauf, dass Passanten oder Kunden der Apotheke verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise unter (05351) 5210.

