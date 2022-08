Ein Waldstück in Velpke im Kreis Helmstedt brannte am Donnerstagmorgen.

Feuerwehreinsatz Helmstedt Waldbrand in Velpke: Glutnester auf 300 Quadratmetern

In einem Waldstück hinter dem Sportplatz in Velpke im Kreis Helmstedt hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr der Samtgemeinde Velpke berichtet, dass es einzelne Glutnester im Unterholz gab. Insgesamt brannte es auf 300 Quadratmetern. Das Feuer breitete sich langsam weiter über einen Hang aus.

Um den Brand zu löschen, verlegten die Wehren eine 150 Meter lange Leitung im Wald. Das Feuer konnten sie gegen 9 Uhr mithilfe von vier C-Rohren löschen. Um die Glutnester zu entdecken und freizulegen, benutzte die Feuerwehr zudem eine Wärmebildkamera und eine Kettensäge. Die Brandursache ist noch unklar.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeimeldungen aus Niedersachsen können Sie hier lesen:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de