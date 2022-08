Polizei Helmstedt Motorradfahrer verunfallt in Helmstedt – kein Führerschein

Ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten hat sich am Montagmittag auf der Marientaler Straße in Helmstedt ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Helmstedt gegen 13 Uhr die Marientaler Straße in Richtung der Bundesstraße 244. Bei ihm befand sich ein gleichaltriger Helmstedter als Sozius. Auf gerader Strecke kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit der Maschine. Fahrer und Beifahrer wurden vom Motorrad geschleudert und zogen sich schwere Verletzungen zu.

Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis für die Maschine hat und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei leitete Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und fahrlässiger Körperverletzung gegen den 36-Jährigen ein.

red

