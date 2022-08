Seit Montag leben Flüchtlinge in der Notunterkunft.

Flüchtlinge in Esbeck

Flüchtlinge in Esbeck Notunterkunft Esbeck benötigt Spenden

Seit Montag, 15. August, wird die Notunterkunft für Flüchtlinge in Esbeck genutzt. Noch sind nicht alle Strukturen vollständig aufgebaut. Besonders für Familien werden noch Dinge des täglichen Bedarfs gebraucht, teilt der Landkreis Helmstedt mit.

Diese Spenden werden benötigt

Das Deutsche Rote Kreuz bittet die Bevölkerung um Spenden. Konkret benötigt werden in der Notunterkunft Esbeck Kinderbetten, Handtücher, Hygieneartikel und vor allem Kinderspielzeug für draußen und drinnen und alle Altersgruppen. „Besonders für Kinder ist die Situation in der Notunterkunft schwierig. Beschäftigungsmöglichkeiten für drinnen und draußen wären sehr hilfreich“, sagt Christoph Neddermeier vom „Organisationsstab Ukraine“.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hierhin kann gespendet werden

Wer die oben genannten Dinge spenden möchte, kann sie direkt an der ehemaligen Esbecker Schule abgeben: Am Eschenbach 1, Schöningen (Esbeck) zwischen 11 und 16 Uhr oder auch am Ankunftszentrum (alte Jugendherberge), Richard-Schirrmann-Straße 6A, 38364 Schöningen. Betreiber der Einrichtungen ist das DRK.

Es wird gebeten, nur die oben genannten Dinge dorthin zu bringen. Beispielsweise für gespendete Möbel werde es in Kürze eine zentrale Sammelstelle geben, Möbelspenden können in Esbeck oder Schöningen nicht entgegengenommen werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de