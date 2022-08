21-Jährige überschlägt sich im Auto bei Königslutter

Königslutter. In Fahrtrichtung Ochsendorf kam die junge Frau von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet der Wagen ins Schleudern. Sie verletzte sich schwer.

Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagabend auf der Landstraße 290 zwischen Königslutter und Ochsendorf gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine 21-Jährige in ihrem Auto in Fahrtrichtung Ochsendorf unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Die Frau versuchte gegenzulenken und geriet dabei ins Schleudern. Daraufhin überschlug sich der VW Polo und kam rechts neben der Fahrbahn auf einem Acker zum Liegen. Die Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Wolfsburg gebracht. Der VW Polo erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden, musste geborgen und abgeschleppt werden.

red

