Gruppenfoto vor der freigelegten Klosterformat-Ziegelwand des ehemaligen Helmstedter Rathauses in der Braunschweiger Straße: Herbert Rohm (von links) von der Bürger-Aktion Alt-Helmstedt, Bürgermeister Wittich Schobert, Christian Mersmann und Heidi Fengel von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Martina Witt als Vertreterin der Eigentümer, Stadtplaner Jan Büchsenschuß, Joachim Scherrieble als Vertreter des Hospizvereins als einem künftigen Nutzer und Architekt Leonhatd Pröttel.

Helmstedt. Am Tag des offenen Denkmals im September bieten sich in Helmstedt, Wendhausen und Königslutter außergewöhnliche Einblicke in die Bau-Geschichte.