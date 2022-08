Starkregen: Feuerwehr vor allem im Helmstedter Nordkreis aktiv

Bei den starken Regenfällen am Freitag im Landkreis Helmstedt sind einige Keller vollgelaufen. Die Einsatzzahl für die Feuerwehr hielt sich aber in Grenzen. (Symbolbild)

Die angekündigten Unwetter samt Starkregen haben am Freitag auch Teile des Landkreises Helmstedt erwischt. „Zwischen 17 und 20 Uhr kam es im Landkreis zu insgesamt 12 Einsätzen“, berichtet Feuerwehrsprecher Andreas Meißner. Betroffen sei vor allem der nördliche Teil gewesen. „Überwiegend waren Keller und Gebäude mit Wasser vollgelaufen.“

So waren die Feuerwehrleute mehrfach in Barmke, Bahrdorf und Velpke im Einsatz. Wie die Velpker Feuerwehr beispielsweise mitteilt, liefen im Weideweg zwei Geschäfte mit Wasser voll. „An beiden Einsatzstellen wurden die Wassermassen unter anderem mit einem Nasssauger beseitigt.“ Außerdem gab es Einsätze in Grasleben, Emmerstedt und Helmstedt. Ein Einsatz wurde an das Technische Hilfswerk abgegeben.

Auch den Nordosten Wolfsburgs traf der Starkregen heftiger als andere Teile der Region: In Vorsfelde wurden Straßen und Keller geflutet, einige Veranstaltungen wie das Open-Air-Kino mussten abgesagt werden.

