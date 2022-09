Straßenraub in Helmstedt – Zwei Täter auf der Flucht

In der Straße Papenberg in Helmstedt haben zwei unbekannte Täter einen Mann ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, lauerten zwei jüngere Männer dem 33-jährigen Opfer am Sonntagmorgen gegen 5.50 Uhr auf, als dieses gerade eine Gaststätte verließ.

Die Täter drängten den Mann in die gegenüberliegende Stolzengasse. Dort nahmen sie den 33-Jährigen in einen Würgegriff und verletzten mit einem scharfen Gegenstand seine rechte Hand. Danach rissen sie ihm seine Halskette herunter und stahlen diese.

Die Helmstedter Polizei fand heraus, dass sich das Opfer und die Täter flüchtig kannten. Zuvor war es in der Gaststätte zu Streitigkeiten und Beleidigungen gekommen. Offenbar war es bei dem Streit um eine Frau gegangen. Der verletzte Mann kam in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Helmstedter Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern und zum Tathergang machen können. Hinweise unter (05351) 5210.

Eine Autofahrerin hat im Kreis Helmstedt einen Rennradler angestoßen, woraufhin dieser in den Straßengraben gefallen ist. Wie die Polizei Helmstedt berichtet, fuhr der Rennradfahrer am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr die Landstraße von Barmke nach Mariental-Dorf. Eine Frau näherte sich dem Radler mit ihrem Seat aus Richtung Rottorf am Klein. Als sie ihn nach der Einmündung überholen wollte, stieß sie den 51-Jährigen auf seinem Fahrrad an. Dieser stürzte dadurch in den rechten Straßengraben.

Die ebenfalls 51-Jährige Seat-Fahrerin konnte der Polizei keine Erklärung geben, warum sie mit ihrem Pkw den Rennradfahrer angestoßen hatte. Offensichtlich hatte sie den Mann übersehen und den erforderlichen Seitenabstand von mindestens 1,5 Meter beim Überholen nicht eingehalten. Ein Rettungswagen brachte den Rennradfahrer in ein Krankenhaus.

Der Zusammenstoß mit dem Seat beschädigte auch das hochwertige aus Carbon gefertigte Rennrad erheblich. Der Schaden beträgt mindestens 2.000 Euro. An dem Seat entstand nur ein Lackschaden an der vorderen Stoßstange. Die Polizei Helmstedt nahm Ermittlungen wegen Fahrlässiger Körperverletzung auf.

