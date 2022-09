Glasfaser-Chance für Jerxheim, Jerxheim-Bahnhof und Twieflingen

Der Glasfaser-Ausbau in der Samtgemeinde Heeseberg nimmt deutlich Gestalt an: In Beierstedt und Gevensleben hat das Unternehmen htp die Bauarbeiten beendet. In Beierstedt surfen rund die Hälfte der Haushalte, die Glasfaser beauftragt hatten, schon über die neuen Leitungen. Die übrigen Anschlüsse sollen in den nächsten Wochen aktiviert, kündigt der Telekommunikationsanbieter htp an. Auch in Gevensleben beginnen demnach die Anschlussaktivierungen ebenfalls in Kürze. In Söllingen seien rund die Hälfte der Hausanschlüsse und etwa 30 Prozent des Hauptnetzes gebaut.

Bedarfserhebung für Jerxheim, Jerxheim Bahnhof und Twieflingen

Nun startet der Glasfaser-Anbieter die Aktionsphasen für Jerxheim, Jerxheim Bahnhof und Twieflingen. Bis zum 9. Dezember müssen 40 Prozent der Haushalte pro Ort einen glasfaserbasierten Anschluss beauftragen, damit dort ein Netz aufgebaut werden kann. Für Immobilienbesitzer ist der Glasfaser-Hausanschluss bei Beauftragung bis zu diesem Termin kostenlos. Erreichen die Orte die Quote, sollen Anfang 2023 die Bauarbeiten beginnen.

„Für unsere Gemeinde ist der Ausbau ein großer Gewinn“, sagt Samtgemeindebürgermeister Philipp Ralphs. „Die Chance, dass Glasfaser kostenlos bis ins Haus verlegt wird, kommt sicherlich nicht wieder. Deshalb sind wir froh, dass htp sich in unserer Samtgemeinde engagiert.“

Für Interessenten aus Jerxheim, Jerxheim Bahnhof und Twieflingen veranstaltet der Glasfaser-Anbieter im Oktober Beratertage in den Dorfgemeinschaftshäusern Jerxheim, Jerxheim Bahnhof sowie im Sportheim des SV Ingeleben. Sie finden jeweils statt am 6. Oktober von 15 bis 18 Uhr, 7. Oktober von 13 bis 18 Uhr, 8. Oktober von 10 bis 14 Uhr. Weitere Termine und Infos im Internet unter: htp.net/glasfaser/heeseberg

red

