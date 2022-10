Heftige Kollision in Helmstedt: Autos nicht mehr fahrbereit

Auf der Vorsfelder Straße in Helmstedt ist es am Freitag gegen 19 Uhr zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte ein Fahrzeug von der Teichstraße aus in die Vorsfelder Straße einbiegen, übersah jedoch das Fahrzeug, das in Richtung Kino fuhr. Nun ermittelt die Polizei, ob das Fahrzeug auf der Vorsfelder Straße möglicherweise unbeleuchtet war.

Fest steht: Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Eine Person wurde leichtverletzt. Durch die Feuerwehr Helmstedt wurden Batterien abgeklemmt, die Einsatzstelle abgesichert und auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert.

