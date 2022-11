Neu im Amt Pia Böhmer als Klimaschutzmanagerin in Lehre begrüßt

Die Gemeinde Lehre und die Stadt Königslutter am Elm begrüßen eine neue Klimaschutzmanagerin. Pia Böhmer ist jetzt mit je 50 Prozent ihrer Stelle für beide Verwaltungen zuständig. Die Einstellung wird mit Mitteln aus der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundes gefördert, berichtete die Gemeinde Lehre.

„Ich heiße Sie im Rathaus der Gemeinde Lehre herzlich willkommen und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Umwelt- und Klimaschutz sind hier wichtige Themen, für die es jetzt eine neue Ansprechpartnerin für die Fachbereiche der Verwaltung und die Bürgerinnen und Bürger gibt“, wird der Vertreter des Bürgermeisters und Verwaltungsleiter, Tobias Breske, zitiert.

Die Menschen fachlich beraten

Die Aufgaben der Klimaschutzmanagerin bestehen demnach darin, sich um die Koordinierung der Umsetzung von Maßnahmen in den Handlungsfeldern klimafreundliche Mobilität, Wirtschaft, Wohngebäude/private Haushalte, Öffentlichkeitsarbeit und Bildung zu kümmern. „Ich freue mich darauf, mich diesem großen Aufgabengebiet anzunehmen. Ich kann mir gut vorstellen, die Verwaltung bei Klima- und Umweltschutzfragen zu unterstützen, die Menschen in Lehre zu beraten und themenspezifische Vorträge zu halten und Aktionen anlässlich der Umweltwoche mit den ortsansässigen Kitas und Schulen zu organisieren“, so Pia Böhmer, die aus dem Kreis Gifhorn stammt.

Vor ihrer Anstellung als Klimaschutzmanagerin hat sie ihren Bachelorabschluss im Studiengang Bio- und Umwelttechnik absolviert. Danach war sie zwei Jahre in einem Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung in Braunschweig tätig.

Pia Böhmer ist unter (05308) 699135 oder klimaschutz@gemeinde-lehre.de erreichbar.

