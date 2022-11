Schunterverband beklagt Verschmutzung im Bereich Helmstedt

Mit laufenden Unterhaltungsarbeiten und zusätzlichen Maßnahmen an den vom Unterhaltungsverband (UV) Schunter betreuten Gewässern und Verbandsanlagen gewährleistet der Verband nach eigenen Angaben einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss. Das gilt vor dem Hintergrund der bei Gewässerschauen festgestellten Einschränkungen und gegebenen Hinweisen. Das bestätigten die Schaubeauftragten zum Abschluss eines intensiven Schautages einhellig, so eine Pressemitteilung.

Zudem sei in vielen Teilbereichen auch den naturschutzrechtlichen Belangen entsprochen worden, insbesondere in den renaturierten Bereichen der Fließgewässer. Mit 24 abgewickelten Maßnahmen und 4 weiteren in der Planung befindlichen Renaturierungsmaßnahmen an Verbandsgewässern im Bereich der Oberen Schunter hat der Verband in Kooperation mit weiteren Trägern „Erstaunliches und Großartiges im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie für unsere Fließgewässer geleistet“, heißt es weiter. Verbandsvorsteher Werner Denneberg informierte und beantwortete Fragen.

Ganze Flaschensortimente

Leider, so der Verband weiter, mussten die Mitarbeiter während der Schau auch immer wieder Unrat, den Inhalt von gelben Säcken, Hundekotbeutel, Gras-, Baum- und Heckenschnitt sowie ganze Flaschensortimente aus den Gewässern entsorgen.

Zum Auftakt besuchte die Schaukommission die Schunter in Räbke, wo anstehende Renaturierungsmaßnahmen von Verbandschef Denneberg erläutert worden. Dann ging es weiter nach Frellstedt zur Sohlgleite und zum Wassertreffpunkt mitten im Ort, der von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird, so die Bilanz.

Defekte Ableitung bei Süpplingen

Zwischen Süpplingen und Süpplingenburg informierten sich die Schauteilnehmer „über die defekte Ableitung der Straßenentwässerung quer über landwirtschaftliche Flächen und schauten im weiteren Verlauf die Uhrau ab Rottorf bis Beienrode, die Lauinger Mühlenriede in den Gemarkungen Lauingen und Rieseberg, die Lutter im Stadtgebiet von Königslutter am Elm und abschließend die Schunter von Glentorf bis nach Wendhausen“. Dort seien die Wirkungsweise des Wendhausener Fabrikenwehres im Verbund mit dem zwei Kilometer weiter oberhalb befindlichen Freiflutwehr demonstriert sowie die neu verputzten Wehrwangen am Fabrikenwehr gezeigt worden.

Auf der Rückfahrt zum Bauhof in Königslutter besichtigte die Schaukommission den gerade fertiggestellten dritten Bauabschnitt der Scheppaurenaturierung zwischen Rieseberg und der A2. Dort hat der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasser-, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) für rund 225.000,00 Euro als Träger in Kooperation mit dem UV Schunter einen weiteren Baustein für die Fließgewässerentwicklung der Scheppau nachgelegt, heißt es abschließend.

