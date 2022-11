Täter klauen Zigarettenautomat in Warberg im Kreis Helmstedt

Unbekannte Täter haben gewaltsam am Montagmorgen, 14. November, einen an einer Hauswand in der Rhoder Straße in Warberg im Landkreis Helmstedt angebrachten Zigarettenautomaten abgebrochen. Danach flüchteten sie unerkannt mit ihrem Diebesgut, berichtete die Polizei.

Bereits am Wochenende sei es zu ähnlichen Fällen in der Samtgemeinde Heeseberg gekommen. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, melden sich bitte beim 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter: (05361 46460).

