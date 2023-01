Sechsjährige Schöningerin durch Feuerwerk leicht verletzt

Der erste Einsatz im neuen Jahr kam für die Feuerwehren im Landkreis Helmstedt um 0.04 Uhr. Wie Feuerwehrsprecher Andreas Meißner berichtet, brannte in Büddenstedt eine Hecke. Insgesamt rückten laut Meißner die Wehren im Landkreis Helmstedt in der Silvesternacht zu rund 15 Einsätzen aus. Allein 10 Mal kam es zu Heckenbränden, vermutlich bedingt aufgrund des trockenen aber Recht windigen Wetters.

Aus Sicht von Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch verlief der Jahreswechsel „wie in den Jahren vor Corona“. Allerdings scheine sich ein neuer Trend abzuzeichnen: Feiernde bewerfen sich offenbar vermehrt gegenseitig mit Feuerwerkskörpern. In der Stadt sowie im Landkreis Helmstedt habe die Polizei ein erhöhtes Einsatzaufkommen verzeichnet, „womit nach dem Wegfall der Beschränkungen durch die Coronaverordnungen des Bundes, des Landes und der Kommunen zu rechnen war“.

Sechsjähriges Kind in Schöningen leicht verletzt

In der Niedernstraße in Schöningen war gegen 0.15 Uhr ein sechsjähriges Kind leicht verletzt worden, nachdem es, nach bisherigen Erkenntnissen versehentlich, von einem Feuerwerkskörper aus einer Personengruppe getroffen wurde. „Im Anschluss entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, in deren Verlauf es zu weiteren Körperverletzungen mit zwei leicht Verletzten kam“, berichtet die Polizeisprecherin.

In der Straße Schützenwall in Helmstedt kam es eine halbe Stunde nach Mitternacht zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Auch dort sei in der Folge eine 29-Jährige durch einen geworfenen Feuerwerkskörper leicht verletzt worden. „Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich“, schildert die Polizeisprecherin. Allerdings sei es ob des Vorfalls dann zu weiteren, gegenseitigen Körperverletzungen gekommen.

Körperverletzungen, Häusliche Gewalttaten sowie diverse kleinere Sachbeschädigungen und Brände – überwiegend durch unsachgemäße Verwendung von Feuerwerkskörpern – sowie Streitigkeiten und Ruhestörungen ereigneten sich der Sprecherin zufolge auch in weiteren Städten und Orten des Landkreises.

In Helmstedt mussten die Brandschützer gegen 3.30 Uhr einen brennenden Holzschuppen löschen. „Er stand beim Eintreffen der Kräfte bereits in Vollbrand“, berichtet Meißner. Im Helmstedter Stadtgebiet rückten die Wehren siebenmal, im Gemeindebereich Lehre viermal, in der Gemeinde Velpke dreimal sowie in Schöningen und Nord-Elm je einmal aus. Zu etwaigen Zwischenfällen an den Einsatzstellen gibt es laut Meißner derzeit keine Erkenntnisse.

Silversternacht beginnt mit Notfalltüröffnung

Im Stadtgebiet Helmstedt begann die Einsatzreigen für die Feuerwehren mit einer Notfalltüröffnung in der Halleschen Straße. „Bei den weiteren Einsätzen handelte es sich vorwiegend um Kleinbrände“, berichtet Meißner. Im Kleibergsfeld in Büddenstedt brannte eine Hecke, das Feuer drohte auf den Dachstuhl des angrenzenden Gebäudes überzugreifen. Das Feuer war jedoch schnell gelöscht und größerer Schaden wurde somit verhindert.

Bildergalerie- Feuerwehreinsätze an Neujahr im Kreis Helmstedt Bildergalerie- Feuerwehreinsätze an Neujahr im Kreis Helmstedt Im gesamten Kreis Helmstedt kam es in der Neujahrsnacht zu Einsätzen der Feuerwehr. Das sind die Bilder. Foto: Feuerwehr

Am Elzweg, der Wilhelmstraße und an der Goethestraße in Helmstedt kam es zu mehreren Kleinbränden: Heckenbrand, brennende Reste von Feuerwerkskörpern oder brennende Mülleimer erforderten den Einsatz der Wehren. „Am Elzweg drohte ein Heckenbrand auf ein Mehrfamilienhaus überzugreifen“, heißt es im Lagebericht. „Die Feuer konnten jeweils alle schnell gelöscht werden“, teilt Meißner mit. Zur Unterstützung rückte zeitweise die Ortsfeuerwehr Emmerstedt zum Einsatz in Helmstedt aus.

„Um 3.27 Uhr meldeten Anrufer den brennenden Schuppen und die Garage am Kastanienweg. Vor Ort stand der Schuppen bereits in Vollbrand“, schildert der Feuerwehrsprecher. „Es wurde umgehend eine Brandbekämpfung von zwei Seiten vorgenommen. Der Einsatzort wurde von der Drehleiter aus ausgeleuchtet.“ Auch dieses Feuer löschten die Brandschützer zügig. Bei den genannten Einsätzen waren jeweils die Ortsfeuerwehren Helmstedt, Emmerstedt, Büddenstedt und Offleben-Reinsdorf im Einsatz.

Ruhige Silvesternacht für Wehren in der Gemeinde Lehre

„Eher ruhig“ verlief die Silvesternacht für die Feuerwehren der Gemeinde Lehre. „Bis 9 Uhr waren insgesamt vier Einsätze zu verzeichnen“, teilt Feuerwehrsprecher Rainer Madsack mit: „Alles nur silvestertypische Kleinbrände.“

Um 0.08 Uhr sei die Feuerwehr Wendhausen zu einer brennenden Hecke in der Schunterstraße alarmiert worden. Auf der Rückfahrt von dem Einsatz löschten die Feuerwehrleute gleich noch brennende Feuerwerksreste in der Hauptstraße ab.

„Die Wehren Klein- und Groß Brunsrode wurden um 0.52 Uhr zu brennenden Feuerwerksresten in die Ehmener Straße in Klein Brunsrode gerufen. Um 3.05 Uhr musste die Feuerwehr Flechtorf eine brennende Hecke in der Nähe der Straße Zum Schwarzen Kamp löschen.“ Jeder Einsatz sei laut Madsack von den Kameradinnen und Kameraden innerhalb von 30 bis 45 Minuten abgearbeitet worden.

red

