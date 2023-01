Auto kommt im Kreis Helmstedt von A39 ab – Frau leicht verletzt

Helmstedt. Von der Autobahn 39 kam am Dienstag eine Frau mit ihrem Pkw ab. Anschließend folgte eine Teilsperrung der Straße.

Von der Fahrbahn der Autobahn 39 ist eine Frau mit ihrem Pkw am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.40 Uhr auf Höhe des Kreuzes Wolfsburg/Königslutter im Kreis Helmstedt. Die Frau war zuvor in Richtung Wolfsburg unterwegs und wurde demnach bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Zudem sperrten die Einsatzkräfte vor Ort den rechten Fahrstreifen zeitweise um den Pkw zu bergen.

Auch interessant:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de