Unfall auf der A2 bei Braunschweig-Ost: Auto landet im Graben

Wendhausen. In Seitenlage kam der Wagen zu liegen. Mehrere Einsatzkräfte aus dem Kreis Helmstedt rückten an. Außerdem: Ölspur in Lehre.

Auf der A2 ist es in Höhe Braunschweig-Ost zu einem Unfall gekommen.

Am Mittwochabend ist es auf der A2 in Höhe Braunschweig-Ost zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie ein Sprecher der Gemeindefeuerwehr Lehre verkündet, ist gegen 17.50 ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Offenkundig wollte der oder die Fahrerin in Höhe Braunschweig-Ost abfahren.

Im Straßengraben kam das Auto in Seitenlage zum Stillstand. Die Feuerwehren Flechtorf, Lehre und Wendhausen wurden alarmiert, konnten zum Glück aber schnell feststellen, dass sich im Auto niemand eingeklemmt hatte und die verunfallte Person bereits vom Rettungsdienst versorgt wurde.

Spezialfirma muss Ölflecken in Lehre beseitigen

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr zu mehreren Ölflecken in Lehre alarmiert. Nachdem die ersten Verschmutzungen am Triftweg/ Fahltweg entdeckt wurden, stellte sich heraus, dass auch die Campestraße, Marktstraße und ein Teil der Berliner Straße mit Öl verschmutzt waren. Gemeinsam mit einer Spezialfirma zur Ölschadenbeseitigung wurde die Fahrbahn gereinigt. Die Feuerwehr Lehre war mit drei Fahrzeugen rund 1,5 Stunden im Einsatz.

