Schweine verwüsten Fußballplatz

Die Spielvereinigung (SpVg) Süpplingen bekam kurz vor Weihnachten Besuch von einer Rotte Wildschweine. „Sie wühlten den B-Platz in Süpplingen fast zur Hälfte um“, wie Sportwart Thomas Kostoschenko mitteilte. „Fußball spielen ist zurzeit nicht möglich.“ Von Jägern aus Süpplingenburg sei dem Verein berichtet worden, dass etwa 20 Wildschweine auf der alten Müllkippe seien und sich von dort aus auf den Weg zum Sportplatz in Süpplingen machten, um dort Futter zu suchen. „Aber zum Glück sind sie bis jetzt nur auf dem B-Platz gewesen“, so der Sportwart. Kostoschenko hofft, dass die Schweine nicht auf die Idee kommen, nun auf der Suche nach Futter auch den A-Platz umzuwühlen. „Dann würden die Kosten schnell an die Grenzen der SpVg Süpplingen stoßen, auch weil wir den A-Platz vor kurzen saniert haben.“

Der Sportwart hofft, dass die Treibjagd und Jagd der Jägerschaft aus Süpplingen und Süpplingenburg ein wenig Erfolg hatte und die Wildschweine nicht so schnell wiederkommen.

Am kommenden Samstag, 13. Januar, findet ein Arbeitseinsatz auf dem Sportplatz in Süpplingen statt. Er dauert von 10 bis etwa 13 Uhr. Anschließend gibt es ein Frühstück für die Helfer. „Ich rufe die Mitglieder der SpVg Süpplingen auf. Wer lust hat, kann sich an diesem Arbeitseinsatz beteiligen, um den Schaden, den die Wildschweine angerichtet haben, zu beseitigen“, so Kostoschenko.