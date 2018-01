Ein Leser namens „Gast“ kommentiert auf unserer Internetseite zum Thema Geopark: „Wer braucht so etwas. Warum muss so etwas Geld kosten? Den Harz, die Steinbrüche etc. gibt es schon ewig. Müssen jetzt mit Steuergeldern bezahlte Vereine gegründet werden, um manch einem eine Daseinsberechtigung zu schaffen??“ Die Antwort recherchierte Sebahat Arifi ...