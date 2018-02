Neues Soloprogramm mit Matthias Wengler

Propsteikantor Matthias Wengler hat sein neues Solo-Programm zusammengestellt und präsentiert es an zwei Abenden in der Stadtkirche Königslutter. Am Freitag und Samstag, 16. und 17. Februar, heißt es jeweils um 19.30 Uhr „Wer hat eigentlich gesagt“ mit Liedern von den Wise Guys, Basta und...