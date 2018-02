Reifen auf Feldweg entsorgt

Die Polizei sucht Zeugen zu einer illegalen Müllentsorgung. Unbekannte haben laut einer Mitteilung an einem Feldweg zum Waldgebiet Sundern an der Kreisstraße 58 zwischen Rieseberg und Glentorf fünf Altreifen entsorgt. Das sei am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag geschehen. Schon vor zwei Wochen seien Altreifen an der Stelle entsorgt worden. Die Ermittler hoffen auf Hinweise. Zeugen melden sich bei der Polizeiwache, Telefon (0 53 53) 94 10 50.

