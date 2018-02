Ziel: Größerer Mindestabstand des Funkturms

Viel Handlungsspielraum sieht der Ortsrat Lelm im Hinblick auf ein Veto gegen die Errichtung eines 40 Meter hohen Funkturmes der Deutschen Funkturm GmbH nicht. Wobei die Ortsratsmitglieder an sich nichts gegen das Errichten des Stahlgittermastes zu haben scheinen – optimiere dieser schließlich die Funk- und LTE-Versorgung in dem kleinen Elmort, äußerte sich unter anderem Timo Lickfett.

Jedoch der gewählte Standort direkt gegenüberliegend der „Alten Töpferei“ bereite ihm und den anderen Ratsmitgliedern Sorge. Lediglich 25 Meter würden gemäß der Baupläne zwischen Mast und Wohngebäude liegen. Der Sicherheitsabstand sei viel zu kurz, lautete der allgemeine Konsens im Ortsrat und sprach sich im Folgenden dafür aus, dem einstimmig gefassten Beschluss einer Empfehlung, „den Mindestabstand zum Wohnhaus auf 50 Meter zu erhöhen“, zu ergänzen. Ob der Bauträger dieser Empfehlung jedoch folgen werde, sei ungewiss. Da es sich bei dem Bauvorhaben um ein „privilegiertes Vorhaben im Außenbereich“ handle, dürfe der Turm an der favorisierten Stelle zulässig gebaut werden, mutmaßte Ortsbürgermeisterin Ilona Maushake.

Ein weiteres Thema im Ortsrat war wieder einmal die Umgestaltung des Brunnenplatzes. Konkret ging es um die Fällung der Kastanien. Sprach sich der Ortsrat in seiner letzten Sitzung noch für die Fällung aller Bäume aus, sollen nun doch zwei Kastanien stehen bleiben. Zum Hintergrund: Durch das Wurzelwerk der eng zusammenstehenden Bäume laufe das Oberwasser nicht optimal ab, wodurch es bei starken Regengüssen regelmäßig zu Überschwemmungen in dem Bereich komme. Die Ortsbürgermeisterin habe sich mit der Stadtverwaltung nun dahingehend einigen können, fünf der Kastanien, von denen vier zudem krank seien, zu fällen. Zwei Bäume, die wahrscheinlich keinen Einfluss auf den Ablauf des Oberwassers hätten, sollen stehen bleiben, hieß es von der Stadtverwaltung. Eine Entscheidung, die von der großen Mehrheit des Rates aus optischen Gründen dann doch begrüßt wurde. „Sonst wäre der Platz wahrscheinlich zu karg“, hieß es. Als Ausweichplätze für Baumneupflanzungen stehe noch immer eine Fläche am Sportplatz zur Option. Dort könnten, so ein Vorschlag, sogenannte „Jubiläumsbäume“ anlässlich von Taufen, Hochzeiten oder Jubiläen von Lelmern gepflanzt werden.

Diese Idee sowie weitere Themen sollen am 20. März mit Vertretern aller Vereine und Institutionen diskutiert werden, kündigte Ilona Maushake an.