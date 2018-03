Osterfeuer-Fest beginnt mit einem Konzert

Königslutter Der Ortsrat Königslutter lädt am Ostersonntag, 1. April, zum Osterfeuer ein. Los geht es um 18 Uhr auf dem Platz am „Promilleweg“ in der Nähe der Reithalle. Seit 2003 stellt Falk Gerecke dem Ortsrat sein Grundstück, Mitarbeiter und diverses Großgerät zur Verfügung. ...