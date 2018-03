Wandern im Elmgarten

Königslutter Die nächste Gesundheitswanderung steht am Sonntag, 25. März, bevor. Treffpunkt ist dieses Mal in Warberg. Vom Elmgarten geht es über den Bärenwinkel und den Schlangenweg zur Warburg. Zum Schluss ist eine Einkehr beim Frühlingsfest auf der Burg Warberg geplant. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Bahnhof...