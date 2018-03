Vorbereitung für das Bürgerfest

Wolsdorf Im Zeichen von Organisation steht die kommende Sitzung des Sozialausschusses Wolsdorf. Termin ist am Mittwoch, 4. April, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Warberger Straße 4. Vorbereitet werden sollen die Seniorenveranstaltung am 30. Mai, die Seniorentagesfahrt am 12. September sowie das...