Feuerwehr Bornum richtet Osterfeuer aus

Bornum Die Feuerwehr Bornum lädt am Samstag, 31. März, am Sportplatz zum Osterfeuer ein. Los geht es um 18.30 Uhr. Die Holzanlieferung ist am Samstag, 24. März, von 9 bis 15 Uhr und am Veranstaltungstag selbst von 9 bis 13 Uhr möglich.