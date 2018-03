Führungen im MMM

Königslutter Auch an den Feiertagen gibt es im Museum Mechanischer Musikinstrumente (MMM) Königslutter (hier eine Karussellorgel aus dem Schwarzwald von 1925) etwas zu sehen: Am Karfreitag, 30. März, am Tag der Arbeit, 1. Mai, und am Himmelfahrtstag, 10. Mai, finden jeweils um 15 Uhr Sonderführungen durch die...