Rentnerin in Süpplingen ausgeraubt

Eine 90-Jährige ist am Samstagmittag in Süpplingen auf offener Straße von einem jungen Mann bedroht und ausgeraubt worden. Der Vorfall in der Straße Im Winkel ereignete sich laut Polizei gegen 11.30 Uhr. Die Rentnerin war mit ihrem Rollator und einigen Einkäufen zu Hause angekommen, als der Täter...