Unbewusstes sichtbar machen

Die Initiative „KiD“ (Kunst ins Dorf) bietet in Zusammenarbeit mit der Braunschweiger Künstlerin Elke Rosziewski und ihrer Kollegein Johanna Schott am Samstag, 21. April, in der Zeit von 14 bis 17 in Lauingen, Sandstraße 2, den Workshop „Kunst- und Gestaltungstherapie“ an. ...