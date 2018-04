250-mal Natur zum Anfassen

250 Angebote, so viel wie nie zuvor, enthält der diesjährige Veranstaltungskalender vom Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen. Am Donnerstag wurde das Jahresprogramm 2018 in der Königslutteraner Umweltburg vorgestellt. „Wir haben 30 Veranstaltungen mehr im Angebot als im Vorjahr. Insgesamt ist es erneut eine interessante Mischung aus Altbewährtem und Neuem“, betonte Deborah Trümer vom Geopark, der gemeinsam mit dem Naturpark...