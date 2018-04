Noch Plätze frei für Rundgang zum Elm

Königslutter Für die erste Frühlings-Wildkräuterwanderung am Samstag, 21. April, von 14 bis 16.30 Uhr stehen noch freie Plätze zur Verfügung. Gestartet wird im Naturschaugarten an der Elmstraße in Königslutter, wo sich zur Zeit die ersten Schlüsselblumen und andere Frühlingsblüher entfalten. Anschließend werden...