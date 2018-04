In Königslutter feiert Hans-Georg Jackisch heute 100. Geburtstag

Bemerkenswert vital, alle Sinne geschärft und mit festem Händedruck begrüßt uns Hans-Georg Jackisch in seinem Haus nahe des Kaiserdoms in Königslutter. Eigentlich wären die vorgenannten Umstände nicht erwähnenswert, in diesem Fall aber schon. Denn Hans-Georg Jackisch feiert am heutigen Sonnabend...