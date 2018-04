DLRG freut sich über Vereinsstatus

Treue Mitglieder hat die DLRG Königslutter. Auf der Jahresversammlung wurden einige von ihnen geehrt. Für 60 Jahre Mitgliedschaft galt laut Mitteilung des Vereins ein besonderer Dank Hans Haselhuhn sowie seiner Frau Inge, die für 50 Jahre geehrt wurde. Beide konnten allerdings die Auszeichnung nicht persönlich in Empfang nehmen.

Vorsitzender Tim Junge berichtete von den wichtigsten Ereignissen in der Ortsgruppe im vergangenen Jahr. Der größte Erfolg sei die Eintragung in das Vereinsregister gewesen. Hierdurch ergeben sich laut Junge nicht nur neue finanzielle Möglichkeiten, auch erhöht sich der Versicherungsschutz – neben weiteren Vorteilen, die eine Eintragung mit sich bringt. Zusätzlich wurde 2017 zum ersten Mal in der Lutterwelle der DLRG-Freundschaftswettkampf „Luttercup“ ausgetragen – ein Ereignis sowohl für die DLRG-Ortsgruppe als auch für Königslutter selbst.

Der Schatzmeister der Ortsgruppe steht nicht mehr zur Verfügung. Für diese Funktion wird noch ein Nachfolger gesucht. Ebenso werden noch Mitglieder von außerhalb des Vorstandes als Kassenprüfer (Revisoren) benötigt.