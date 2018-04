Awo lädt ein zum Frühstück

Zum ersten Sonntagsfrühstück in diesem Jahr lädt die Awo Lauingen-Rieseberg am 22. April, 9.30 Uhr, in den Saal Arfmann ein. Anmeldungen sind noch bis heute, Donnerstag, möglich bei Heike Müller, Telefon: (0 53 53) 1210, oder Petra Wild, Telefon: 82 78.