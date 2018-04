Mieses Wetter schreckt Gewinner nicht ab

Preisverteilung vom „Osterpreisrätsel“: Am Stadtpodest wurden die Gutscheine ausgegeben. Foto: privat

Königslutter Die Werbegemeinschaft Königslutter aktiv gibt am Stadtpodest Gutscheine aus.

Es kostete doch ein wenig Überwindung, zur Ausgabe der begehrten Aktiv-Gutscheine zu kommen. Schneetreiben herrschte bei der Zeremonie bei „Osternest am Stadtpodest“. Das hielt aber die meisten nicht ab, schon gar nicht den Aktiv-Vorstand mit Thomas Laskowsky, Martina Prager, Thomas Auksutat und Bernd Schunke.

Über Gutscheine über 10 Euro freuten sich Julia Helm, Dirk Meyer, Erika Hoffmann, Nadine Langenheine, Regina Lingrön, Luisa Lichtnak, Achim Boog, Nina Gadow, Alexander Mehn und Maja Konietzke. Gutscheine in Höhe von 20 Euro gewannen Martina Holste, Heidemarie Koch, Frank Thielecke, Fynn Danesch, Marianne Groneweg, Sila Brauer, Lisa Niemann und Jan Schulz.

Die drei Hauptgewinner waren Birgit Schwarschnik (30 Euro), Birgit Hollatz (40 Euro) und Christian Weschke (50 Euro). Sie alle konnten in den Aktiv-Geschäften shoppen gehen.

Die Gewinner hatten wie die insgesamt 150 Teilnehmer auch, auf Spurensuche in den Aktiv-Geschäften gehen müssen. Der Osterhase hatte dort in den Schaufenstern unterschiedlich viele Spuren hinterlassen. Die richtige Gesamtzahl lautete 40.

Auch in diesem Jahr gab es wieder einen Riesen-Schoko-Osterhasen für eine Kindertagesstätte in Königslutter, freuen konnten sich Erziehen und Kinder des Kindergartens in Beienrode. Für alle Königslutteraner, die den Weg zum Stadtpodest fanden, gab es wie jedes Jahr wieder Blumen.