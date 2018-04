In Königslutter wird am Maibaum gefeiert

Das Maibaumfest findet am kommenden Montag, 30. April, ab 17 Uhr auf dem Marktplatz statt. Zu dieser Brauchtums-Veranstaltung lädt der Ortsrat der Stadt Königslutter die Einwohner ein. Wie es in einer Mitteilung heißt, ist für die Verpflegung der Besucher gesorgt: Der Sportverein Viktoria und die Schützengilde kümmern sich um Getränke und Speisen –wie zuvor schon beim Osterfeuer.

Neben alkoholfreien Getränken bieten die Helfer vom Sportverein Viktoria ein süffiges Fassbier an. Passend zu einem Maifest bietet darüber hinaus das Eiscafé Venezia Maibowle. Bratwurst und Krakauer kommen vom Grill der Schützengilde.

Das Unterhaltungsprogramm beim Maibaumfest diesmal: Die musikalische Unterhaltung liegt in der Verantwortung von Ralf Loock, weit über die Grenzen Königslutters hinaus als „DJ Loocki“ bekannt und geschätzt. Eine junge Tanzgruppe, die „La Bambas of Lutter“, stellt sich nach ihrem gelungenen Auftritt bei der Sportlerehrung der Stadt Königslutter erstmalig einem größerem Publikum vor. Der Spielmannszug der Ortsfeuerwehr möchte den Abend nutzen, um nach der Qualifikation zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft zu Pfingsten in Groß Zimmern neue Musikstücke für die Meisterschaft zu proben.