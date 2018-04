Frischer Wind in der Bücherei Frellstedt

Die Wiedereröffnung der Bücherei in Frellstedt war eher leise. Doch nach einigen Wochen der Sortier- und Umbauphase kann das Publikum jetzt kommen, zumindest alle zwei Wochen. Mit der Leiterin Sarah Brodner sowie Sarah Putzker hat ein neues Team Einzug in die Bücherei gehalten. Und wie das mit Neuen so ist, sie bringen Veränderungen mit sich. Da fallen zunächst die gestapelten Kartons vor dem Eingang...