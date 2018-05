Arbeit zahlt sich aus für die Amphibienschützer

Um den Kröten, Fröschen und Molchen über die Straße zu helfen, gingen Anfang März wieder 18 ehrenamtliche Amphibienfreunde an den Start. Und sie haben jede Menge Amphibien vor dem Tod gerettet, wie Vorsitzender Harald Herper in einer Mitteilung schreibt. Die Helfer seien nicht nur aus Süpplingenburg gekommen: Einige seine auch aus Helmstedt, Königslutter, Grasleben und Schöningen.

Ein wenig anders als sonst sei in diesem Jahr alles gelaufen, so Herper: „Zwar klappte der Start ganz gut, aber bereits Mitte März standen alle Räder still. Es wurde kalt und kälter bis hin zu eingeschneiten Krötenzäunen, so dass für fast zwei Wochen das Einsammeln der Tiere unterbrochen werden musste.“ In dieser Zeit seien die „Hauptpersonen“, also die Tiere, in ihren Verstecken geblieben und hätten dort auf bessere Zeiten gewartet.

Die kamen dann auch mit dem besseren Wetter. „Ende März waren bis zu 160 Amphibien an einem Morgen in den eingegrabenen Eimern und wurden von uns über die Straße getragen“, berichtet Harald Herper. Dort hätten die Tiere sofort mit dem begonnen, weswegen sie zum Teich gewandert waren – mit dem Eierlegen nämlich. „Ich hatte bis dahin im Sandteich noch nie so viele Paare gleichzeitig bei der Paarung gesehen“, sagt Harald Herper. Vermutlich hätten die Amphibien auch gewusst, dass sie durch das Wetter einiges nachzuholen hatten, und so beeilten sie sich.

Die Rückwanderung fand ebenfalls in großen Stückzahlen gleichzeitig statt, das heißt die Tiere fielen auf der anderen Straßenseite in die eingegrabenen Eimer. Teilweise seien es 110 an einem Tag gewesen, die von den Amphibienschützern über die Straße getragen wurden.

Bei den geretteten Tieren habe es sich diesmal wieder zu fast 90 Prozent um Erdkröten gehandelt, allerdings auch wieder die im Vorjahr vermissten Molche

Die Amphibienschützer arbeiten laut Harald Herper so, dass jeder Helfer feste Termine hat, zu denen er sammelt und die Ergebnisse notiert. Ein Gesamt-Überblick ergebe sich dann erst zum Ende der Aktion. „Da haben wir uns dann aber doch gewundert und gefreut. Hatten wir in den letzten Jahren immer zirka 700 bis 800 Amphibien gerettet, so waren es dieses Mal 1700 Tiere. Zu erklären ist das für mich nur durch unsere Arbeit in den letzten Jahren“, glaubt Herper. Die Helfer hätten dafür gesorgt, dass viele Tiere nicht überfahren wurden und sich zusätzlich zu denen, die sowieso überlebt hätten, vermehren konnten. Jetzt seien viele erwachsen und suchen erstmals ihr Laichgewässer auf.

Herper dankte dem Landkreis und der Straßenmeisterei Helmstedt sowie an die Gemeinde Süpplingenburg für deren Hilfe. Neue Helfer seien in der Gruppe immer willkommen. Kontakt: Harald Herper, Telefon (0 53 55) 17 88, E-Mail Harald.herper@t-online.de