Neuer Kirchenvorstand wird eingeführt

Sunstedt Die am 11. März dieses Jahres gewählten neuen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher der Kirchengemeinde Sunstedt werden am Sonntag, 17. Juni, im Gottesdienst um 10 Uhr in der St.-Jacobus-Kirche in Sunstedt von Pfarrer Senftleben feierlich in ihr Amt eingeführt. Gleichzeitig werden die...