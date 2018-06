St. Vitus führt neuen Kirchenvorstand ein

Frellstedt Die am 11. März gewählten neuen Kirchenvorsteher der Kirchengemeinde St. Vitus Frellstedt werden am Sonntag,17. Juni, um 10.30 Uhr festlich in ihr Amt eingeführt. Gleichzeitig werden die scheidenden Mitglieder aus ihrem Dienst verabschiedet. In den Kirchenvorstand gewählt worden sind Sandra Bruns,...