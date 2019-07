Unbekannte stehlen Edelmetall in Süpplingen

Edelmetall im Wert von 1500 Euro haben Unbekannte bei einem Diebstahl in Süpplingen erbeutet. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 11 Uhr.

Die Täter brachen in das eingezäunte Grundstück im Ortsteil Nordschacht ein. Dort beseitigten sie mit brachialer Gewalt die Schließvorrichtung von zwei Stallungen und gelangten so in die landwirtschaftlichen Gebäude. Hier erbeuteten sie mehrere Eimer voll mit Kupfer und Messingmetallen, sowie ein etwa acht Meter langes Erdkabel. Anschließend verschwanden sie wieder unerkannt.

Die Polizei geht davon aus, dass aufgrund des hohen Gewichts mindestens zwei Täter am Werk gewesen sein müssen, die auch mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Die Polizei sucht Zeugen: (05351) 5210.