Stadtkirche Königslutter: Kammermusik für Oboe und Klavier

Die Propstei Königslutter lädt am Samstag, 28. März, ab 18 Uhr zu einem Kammermusik-Abend in die Stadtkirche ein. Auf Einladung von Propsteikantor Matthias Wengler haben Eike und Katarzyna Schäfer ein abwechslungsreichen Programm für Oboe und Klavier, das von Barock bis Moderne reicht, zusammengestellt.

Es erklingen laut Mitteilung der Propstei Königslutter Werke von Carl Philipp Emanuel Bach (Sonate g-Moll Wq 135), Wolfgang Amadeus Mozart (aus den „Londoner“ Sonaten KV 10-15), Francis Poulenc (Sonate für Oboe und Klavier) und Johann Wenzel Kalliwoda (Morceau de Salon).

Katarzyna Schäfer absolvierte ihr Studium an der Musikakademie Łódz. Als internationale Stipendiatin der University of Sydney studierte sie außerdem am Sydney Conservatorium of Music. Seit vielen Jahren ist sie als Kammermusikerin aktiv und als Klavierpädagogin und Korrepetitorin an der Musikschule in Gorzów Wielkopolski tätig.

Eike Schäfer studierte an der Hochschule für Künste Bremen, an der Hochschule für Musik Detmold und an der Musikakademie Krakau.

Eike Schäfer ist Solo-Oboist im Philharmonischen Orchester der polnischen Stadt Gorzów Wielkopolski (Filharmonia Gorzowska) sowie Oboenlehrer an der Städtischen Musikschule Braunschweig und der Musikschule Wolfenbüttel, heißt es in der Mitteilung.

Karten für 15 Euro (50 Prozent ermäßigt für Schüler und Studenten) für dieses Konzert sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Kolbe oder unter www.coramclassic.de erhältlich. red