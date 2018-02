Die Situation am Hafermühlenteich in Helmstedt gefällt mir speziell in der grauen Jahreszeit überhaupt nicht. Der Wohnmobilstellplatz liegt brach, das ist der Jahreszeit geschuldet. Dafür übernachten 50 Meter weiter auf dem Schützenplatz regelmäßig LKW-Fahrer mit ihren schweren Sattelschleppern....