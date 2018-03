Die Rallye

Ob meine Kollegen aus Helmstedt vor 111 Jahren etwas mitbekommen haben von der ersten Automobilrallye in globalem Maßstab von Peking nach Paris? Fünf Teams folgten 1907 dem Aufruf der französischen Zeitung „Le Matin“, sich an diesem wahnwitzigen Abenteuer zu beteiligen. Die Autos wurden per Schiff...