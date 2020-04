Emmerstedts schnelle Truppe

Bedenkt man, dass die Feuerwehrleute den Umweg über das Gerätehaus nehmen mussten, beruhigt es mich, dass Emmerstedt eine so schnelle Truppe hat.

Wenn morgens vor dem eigenen Homeoffice-Fenster eine Rauchsäule über dem Dorf aufsteigt, dann schaut man in meinem Beruf natürlich sofort nach. Die rund 600 Meter bis zum Brandort an der Emmerstedter Bergstraße waren schnell zurückgelegt. Die Freiwillige Feuerwehr war allerdings noch schneller dort, packte bereits ihr Rüstzeug aus. Bedenkt man, dass deren Kameraden ja zunächst noch den Umweg über das Gerätehaus nehmen mussten, beruhigt es mich zu wissen, dass Emmerstedt eine so schnelle Truppe hat.



