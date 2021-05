„Es kommt mir beinahe wie aus einer anderen Galaxie vor, dass wir über so etwas berichten konnten.“

Fast schon mutig fand ich meine Entscheidung vor ein paar Wochen, Tickets für ein großes Open-Air-Konzert zu kaufen. Wohlgemerkt für den Sommer 2022. Irgendwie braucht man doch Perspektiven, dachte ich so. Jetzt sieht es so aus, als ob schon zu diesem Sommer wieder Leben in die Bude einkehrt.

