Die Ferien sollen noch aufregender werden

Die Ferien(s)pass-Aktion 2017 war laut einer Mitteilung der Samtgemeinde Grasleben ein voller Erfolg und die Planungen für die diesjährigen Sommerferien sind bereits in vollem Gange. Und der Ferien(s)pass 2018 soll noch besser werden. Wer hat also noch Ideen, weitere Aktionen für Kinder und Jugendliche anzubieten? Laut Petra Poppitz, Mitarbeiterin aus der Samtgemeinde, ist dabei alles möglich. Kochen, Backen, Schnitzeljagden, Fahrten, Spiele – der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt.

Samtgemeindebürgermeister Gero Janze betont, dass man in der Samtgemeinde wisse, wie man sich ehrenamtlich einbringen kann. „2018 sollten wir unser Potenzial weiter ausschöpfen – gerade unsere Firmen und Vereine bitte ich sehr herzlich: Mitmachen! Unterstützen Sie unsere Zukunft und bieten Sie 2018 eine Aktion für Kinder und Jugendliche an. Uns ist bewusst, dass ein solches Engagement nicht selbstverständlich ist, gerade deshalb sind wir jedem Einzelnen dankbar, der sich beteiligt und hoffen auf ein noch bunteres Veranstaltungsprogramm für den Sommer 2018“, so Gero Janze.

Firmen, Vereine, Verbände und Organisationen werden gebeten, sich bei Interesse an der Mitgestaltung des Ferien(s)passes 2018 bis Ende Januar bei Petra Poppitz in der Samtgemeindeverwaltung unter poppitz@grasleben.de oder Telefon (0 53 57) 96 00-20 zu melden.