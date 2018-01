Diebe brechen Auto auf

Velpke Einen VW Passat Variant haben unbekannte Täter im Laufe des Donnerstags im Velpker Ortsteil Wahrstedt aufgebrochen. Hierbei wurden laut Mitteilung der Polizei das Radio-Navigations-Gerät und eine Werkzeugtasche mit Akkuschrauber entwendet. Das Fahrzeug sei am Straßenrand an der Stendaler Straße geparkt gewesen. Der Täter habe in der Zeit zwischen 4.50 und 14 Uhr zunächst die Heckscheibe des Fahrzeugs zerstört und danach seine Beute ausgebaut.

Zeugen des Vorfalls wenden sich an die Polizei Velpke unter Telefon (0 53 64) 94 70 70.