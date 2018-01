Drei Unfälle auf der A39 sorgen für kilometerlange Staus

Drei Verkehrsunfälle haben sich am späten Donnerstagabend auf der A 39 zwischen den Anschlusstellen Flechtorf und dem Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter ereignet.

Lehre Kilometerlange Staus auf der A39 in Fahrtrichtung Braunschweig und Wolfsburg: Grund dafür waren laut Polizei drei Unfälle gegen 22.15 Uhr.

Drei Verkehrsunfälle haben sich am späten Donnerstagabend auf der A 39 zwischen den Anschlusstellen Flechtorf und dem Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter ereignet. Dabei handelte es sich laut Autobahnpolizei Braunschweig um einen Auffahrunfall, ein weiteres Fahrzeug fuhr in eine Leitplanke und ein drittes Auto in einen Graben.

In Fahrtrichtung Braunschweig war laut Feuerwehr zunächst ein PKW ins Schleudern gekommen, wobei er zuerst mit der Leitplanke und dann mit einen LKW kollidierte. Der Wagen wurde dabei schwer beschädigt und eine der der Insassen leicht verletzt, der LKW-Fahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt zum nächsten Parkplatz fortsetzen.

Mehrere Unfälle auf der A39 Am späten Donnerstagabend kollidiert ein PKW mit einem LKW, im Stau gibt es dann einen schweren Auffahrunfall.

In Folge dieses Unfalls kam es zu einem Auffahrunfall im Stau, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden. Sie verweigerten die Behandlung in einem Krankenhaus. Beide beteiligten PKW mussten ebenfalls abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Flechtorf sicherte die Unfallstelle ab, schaltete den PKW stromlos, leuchtete die Einsatzstelle aus und räumte auf Wunsch der Polizei die Autobahn von Trümmerteilen frei. Im Einsatz war neben der Feuerwehr Flechtorf mit 3 Fahrzeugen und 14 Feuerwehrmitgliedern, der Gemeindebrandmeister Lehre, die Autobahnpolizei, sowie jeweils ein Rettungswagen der Malteser Rettungswache Wendhausen und der Berufsfeuerwehr Wolfsburg.

Zuletzt ereignete sich ein Unfall in der Gegenrichtung. Hier fuhr ein PKW in einen Graben. Zu den Unfällen sei es nach Anhaben der Autobahnpolizei nicht aufgrund der Witterung gekommen. Die Autobahn musste nicht gesperrt werden, dennoch kam es zu langen Staus.

Der Einsatz war um 00:30 Uhr beendet.