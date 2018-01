Kinderkirche findet im Gemeindezentrum statt

Velpke Die evangelische Kirchengemeinde St. Andreas in Velpke weißt darauf hin, dass die Kinderkirche am Samstag, 27. Januar, aus organisatorischen Gründen von 15 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum stattfindet. Der Familiengottesdienst findet dann um 17 Uhr in der St. Andreas-Kirche statt.